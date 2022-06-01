Онлайн-сервис графического дизайна Canva заявил о твердой поддержке Украины и окончательно уходит из россии

Сервис графического дизайна Canva полностью уходит с рынка российской федерации.

Об этом говорится в пресс-службе компании.

«Мы твердо поддерживаем Украину, поддерживаем мир и свободу. Как и миллиарды людей во всем мире, мы шокированы военными преступлениями и гибелью тысяч невинных людей из-за спровоцированной россией войны в Украине. Как мы отмечали в начале марта, мы выступаем против длительных актов агрессии рф и стремимся отстаивать мир и безопасность повсюду, поэтому блокируем доступ к Canva в россии в обозримом будущем», - говорится в сообщении.

В компании добавили, что, когда впервые узнали о вторжении россии в Украину, сосредоточились на том, чтобы оказать помощь и кризисную поддержку тем, кто пострадал непосредственно – с их командой и их семьями, украинскими авторами, а также миллионами людей, которые были вынуждены покинуть свои дома и общины.

«Мы гордимся влиянием, которое смогли осуществить, повысив осведомленность в россии с помощью наших антивоенных шаблонов. В условиях эскалации войны и усиления контроля со стороны российского правительства за протестами и активностью, мы знаем, что сейчас ситуация изменилась, и вместе с этим должна измениться наша реакция», - сказано в сообщении.

Кроме того, в компании отметили, что антивоенные шаблоны использовались более 320 тысяч раз для расширения возможностей протеста и активности во всем мире, причем россия является одной из ведущих стран, которая создавала и распространяла их.