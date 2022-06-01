МВД открыло горячую линию для родственников военных

Министерство внутренних дел запустило горячую линию для родственников пленных, без вести пропавших и погибших украинских военных.
Об этом на Facebook пишет советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Одновременно будет работать десять телефонных линий для приема звонков.
Во время звонка можно:
- предоставить информацию о своих родных;
- получить психологическую помощь;
- получить разъяснения относительно прав, которые имеют родные военнопленных, пропавших без вести и погибших военных.
Номер горячей линии: +380894201866