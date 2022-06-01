Домбровская в День защиты детей пожелала, чтобы война осталась в прошлом, а на улицах раздавался детский смех

Лидер движения «Зе!Жінки» в Николаеве Татьяна Домбровская заявила, что сегодня 1 июня в Николаеве должен был быть детский праздник, однако из-за войны многие семьи покинули город, чтобы защитить своих детей. Но Домбровская уверена, что скоро война останется в прошлом.

Об этом она написала в Telegram.

Татьяна Домбровская отметила, что в День защиты детей ей очень хотелось бы устроить настоящий детский праздник для юных николаевцев.

«Слышать детский смех на улицах родного Николаева, видеть исполненные счастья детские глаза. Но в стране война, и у нас каждый день – это день защиты детей, от взрослых. Сотни, тысячи детишек сегодня вынуждены были покинуть свои дома. Но еще хуже, каждый день мы видим ужасные цифры о количестве погибших детей. И это ужасно. Так быть не должно», - заявила она.

Лидер движения «Зе!Жінки» в Николаеве добавила, что нужно сделать все, чтобы спасти нашу страну и наших детей, вернуть им счастливое детство и обеспечить мирное небо.