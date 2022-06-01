В «Діє» можно подать заявку на консультацию по усыновлению

В приложении «Дія» добавили новую услугу: украинцы смогут проконсультироваться по поводу усыновления ребенка.

Об этом сообщили Минцифры в своем Telegram.

Для того, чтобы подать заявку необходимо авторизоваться на портале «Дія», выбрать услугу «Консультации по усыновлению», после чего заполнить все необходимые пункты и подписать заявку электронной подписью.

Отмечается, что подача заявления длится до 5 мин, а ее проработка — до 15 рабочих дней.

Кроме того, в сообщении добавили, что разработчики будут дополнять услугу.

«Работаем над следующим этапом услуги: представление в Действии заявления о статусе кандидата на усыновление, кандидата в родители-воспитатели приемной семьи или детского дома семейного типа или опекуна», - сказано в сообщении.

Напомним, что более 80% опрошенных в «Дії» хотят владеть оружием.