США объявили новый пакет военной помощи Украине на $700 миллионов

В среду, 1 июня, государственный секретарь Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дали совместный брифинг, в ходе которого объявили новой военной помощи Украине на $700 млн.

Трансляцию брифинга ведет канал «Голос Америки».

В частности, в новый пакет военной помощи вошли ракетные системы большой дальности, а также, по данным американских СМИ, другое крупнокалиберное оружие.

При этом на брифинге Блинкен заявил, что Украина дала гарантии США в том, что не будет использовать системы вооружения большой дальности против целей на территории России.

Отмечается, что перед этим новый пакет помощи Украине был одобрен президентом США Джо Байденом.

Напомним, что ранее НБУ перечислил на нужды армии почти 16,9 миллиардов гривен.