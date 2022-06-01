В Украине запретят курение айкосов и электронных сигарет в общественных местах

В Украине с 11 июля вступают в силу нормы, согласно которым курение электронных сигарет и средств нагрева табака в общественных местах будут запрещены.

Об этом заявила представительница Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, народный депутат Лада Булах, сообщает «Укринформ».

Антитабачный закон №1978 приравнивает электронные сигареты и средства нагрева к классическим сигаретам.

- Для них будут такие же ограничения. Уже с 11 июля этого года вступают в действие нормы, согласно которым курение электронных сигарет и средств нагрева табака в общественных местах будут запрещены, - сказала Булах.

Она уточнила, что курить электронные сигареты и средства для нагрева в офисах, магазинах, кафе, ресторанах и т.д. будет запрещено так же, как и обычные сигареты.

- Вторая важная норма закона – это также запрет рекламы электронных сигарет и изделий для нагрева. Эта норма заработает через 18 месяцев после принятия закона, то есть с середины 2023 года, - говорит Булах.

Также будет увеличен размер медицинских предупреждений: 65% упаковки сигарет будет занимать информация и фото о последствиях заболеваний, возникающих в результате курения.