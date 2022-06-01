В Николаеве мировой проект World Central Kitchen будет раздавать горожанам до 10 тысяч бесплатных обедов

В Николаеве начинает свою работу Международная гуманитарная организация World Central Kitchen. Ее представители планируют обеспечивать жителей города 10 тысячами горячих обедов ежесуточно.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Для этого команда поваров привезла на центральную улицу города абсолютно новый фуд-трак, в котором уже через несколько дней будет производиться горячие питание для николаевцев. Об этом «NikLife» рассказал известный испанский шеф-повар Хосе Андрес, учредитель благотворительной организации World Central Kitchen.

Познакомиться с мировым кулинаром, а также узнать о работе кухни на Соборную приехали Николаевский городской голова Александр Сенкевич и руководительница Николаевского областного совета Анна Замазеева. Первым лицам города и области провели экскурсию по новенькому фуд-траку. В ходе беседы Андрес пообещал Анне Замазеевой, что команда его гуманитарной организации будет оставаться и помогать николаевцам с питанием до Победы Украины.

Хосе также отметил, что восхищается украинцами за их силу духа, стремление к победе и поэтому хочет помогать нашему народу тем, что у него получается лучше всего.

Ежедневно компания WCK тратит 2 миллиона долларов на изготовление пищи, ведь все продукты закупает самостоятельно. Численность их полевых кухонь по всей Украине насчитывает 3179 объектов.

Глава патронатной службы Николаевской ОВА Александра Кукуруза в Facebook сообщила, что World Central Kitchen – американская команда, имеющая мировой опыт по организации питания пострадавшим категориям населения на пораженных территориях.

«Месяц работы команды Виталия Кима, плодотворных переговоров относительно доказательства необходимости сотрудничества, определения логистики и многих организационных вопросов позволили получить результат. Безгранично благодарны всем органам областных и городских властей за поддержку… Мы получили уникальную возможность и благодарим безгранично за поддержку! Работать с такими людьми, мастерами своего дела – радость и удовольствие. Вместе победим! Все будет Украина!» - сообщила Кукуруза.

Она отметила, что Хосе Андрес входит в топы самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.