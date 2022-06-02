«Николаевоблтеплоэнерго» просит балансодержателей не пренебрегать подготовкой внутридомовых сетей к отопительному сезону

На ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» заявили, что даже в условиях военного положения продолжают усиленно работать, чтобы в следующем отопительном сезоне в домах горожан было тепло. Поэтому на предприятии просят, чтобы управляющие компании и ОСМД ответственно подошли к подготовке внутридомовых сетей.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

На ОКП не скрывают - опасностей и препятствий немало, однако, всех объединяет общая цель.

«Межотопительный сезон – это время не только ремонтов оборудования на котельных, воздушных и подземных теплосетях, осуществляемых теплоснабжающей компанией, но и ответственный период для управляющих компаний, ЖЭКов и ОСМД», - говорится в сообщении.

Ведь от проведения гидропневматической промывки, гидравлических испытаний, восстановления изоляционного покрытия на внутридомовых сетях и ревизии (или замены) запорно-регулирующей арматуры на стояках зависит тепло в квартирах николаевцев.

Поэтому, ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» настойчиво обращается к балансодержателям (особенно ОСМД) не пренебрегать обязательствами, а соблюдая меры безопасности в условиях военного положения, готовить дома к сезону.

Ведь выполнение всех работ в комплексе к началу следующего отопительного периода обеспечит комфорт каждого потребителя и позволит избежать нерациональных расходов тепла.

«Напомним, законодательно такая подготовка закреплена следующими документами: – «Правилами подготовки тепловых хозяйств к отопительному периоду», утвержденным Приказом Министерства топлива и энергетики, Министерства по вопросам ЖКХ Украины №620/378 от 10.12.08г, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 31.12.08г. №1310/16001;

- «Порядком обслуживания внутридомовых систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотвода и поставки горячей воды», утвержденным Приказом Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины №219 от 15.08.18г., зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 19.09.18г №1074/322;

– «Правилами технической эксплуатации тепловых установок и сетей», утвержденными Приказом Министерства топлива и энергетики №71 от 14.02.07г, зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины 05.03.07г под №197/13464», – добавили на предприятии.

Консультация специалистов службы тепловых сетей по телефонам: +380503832046, +380503832047.