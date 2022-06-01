В Николаеве жители домов по ПГУ, проспекту Центральному, улиц Артиллерийская и Лагерное поле до вечера будут без воды

КП «Николаевводоканал» сегодня, 2 июня, продолжит ремонтные работы в Центральном районе.
Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Из-за ремонтных работ, ориентировочно до 17:00 в домах, расположенных по проспекту Героев Украины (ориентировочно в районе улицы Лагерная) будет прекращено водоснабжение.
Также без воды будут николаевцы, проживающие по улице Артиллерийская и Лагерное поле.
Кроме того, ремонтные работы будут проводиться и на проспекте Центральном.
«Сегодня с 9:00 до 15:00 в домах, расположенных по парной стороне проспекта Центрального (ориентировочно в районе улиц от 8 марта до Пушкинской) будет прекращено водоснабжение», - говорится в сообщении.