ООН согласилась изменить международное написание названия Турции

Организация объединенных наций заменит международное написание названия Турции Türkiye вместо Turkey - теперь работает на иностранных языках.

Об этом сообщает Anadolu.

Спикер ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что они получили письмо министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу по имени генерального секретаря Антониу Гутерриша с просьбой использовать «Türkiye» вместо «Turkey» на международной арене.

Спикер заявил, что изменение названия страны вступило в силу с момента получения письма. Чавушоглу объявил об официальном представлении письма ООН и другим международным организациям во вторник.

«Совместно с нашим Директоратом коммуникаций мы успешно подготовили для этого хорошую почву. Мы дали возможность ООН и другим международным организациям, странам увидеть это изменение в использовании Türkiye», - сказал Чавушоглу.

Предложение по ребрендингу страны было начато в прошлом году, и президент Турции заявил, что она «наилучшим образом представляет и выражает культуру, цивилизацию и ценности турецкой нации».

Напомним, как в в Харькове переименовали три улицы и район, потому что прежние названия были связаны с рф.