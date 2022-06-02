В Херсонской области учителя отказываются переходить на российскую систему обучения

Абсолютное большинство учителей, которые находятся во временно оккупированной Херсонской области, отказывается переходить на российскую систему преподавания и ехать в аннексированный Крым на так называемую «переподготовку».
Об этом в эфире регионального марафона «Суспільного» заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.
«Была одна группа, каховский журналист Батурин публиковал фотографию и каховчане идентифицировали практически всех участников поездки, поехавших в Крым на эту переподготовку. Других сообщений о том, что кто-то согласился нет. Рассказывали о встрече, которую проводил так называемый «председатель» военной администрации Херсонской области Сальдо с директорами школ. На эту встречу с директорами в строго охраняемом российскими военными помещении он пришел в бронежилете. Директоры, кажется, одиннадцати школ, отказались переходить на российскую программу. Такие же сообщения я в приват получал от коллег из Генического района», – рассказал Данилов.
По его словам, педагогам угрожают преимущественно увольнением и лишением денег. На директоров некоторых херсонских школ оказывается более жесткое давление.
«Вообще вся ситуация показала, насколько важна школа для социальной структуры общины. Мы все можем увидеть, что без школы управление полноценно невозможно. Будут прилагать дальнейшие усилия для того, чтобы склонить. Но здесь несколько факторов, во-первых, институциональная слабость россии. Во-вторых, очень большой выезд и детей, и учителей. Потому что уезжают наиболее активные люди, остаются те, у которых есть важные причины не уехать», - добавил он.