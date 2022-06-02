В Херсонской области учителя отказываются переходить на российскую систему обучения

Абсолютное большинство учителей, которые находятся во временно оккупированной Херсонской области, отказывается переходить на российскую систему преподавания и ехать в аннексированный Крым на так называемую «переподготовку».

Об этом в эфире регионального марафона «Суспільного» заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

«Была одна группа, каховский журналист Батурин публиковал фотографию и каховчане идентифицировали практически всех участников поездки, поехавших в Крым на эту переподготовку. Других сообщений о том, что кто-то согласился нет. Рассказывали о встрече, которую проводил так называемый «председатель» военной администрации Херсонской области Сальдо с директорами школ. На эту встречу с директорами в строго охраняемом российскими военными помещении он пришел в бронежилете. Директоры, кажется, одиннадцати школ, отказались переходить на российскую программу. Такие же сообщения я в приват получал от коллег из Генического района», – рассказал Данилов.

По его словам, педагогам угрожают преимущественно увольнением и лишением денег. На директоров некоторых херсонских школ оказывается более жесткое давление.