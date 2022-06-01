В 15 областях Украины с июня поменяется поставщик газа, в том числе и на Николаевщине

Пользователи газа в 15 областях Украины будут переведены к поставщику «последней надежды» - компании «Нафтогаза» из-за того, что местные облгазы не могут выполнять свои функции.

Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

Отмечается, что если поставщик газа бытовым потребителям (домохозяйствам) больше не может выполнять свою функцию, то такие клиенты не остаются без газа. «Нафтогаз», как определенный государством поставщик последней надежды, в таких ситуациях приходит на помощь, становится поставщиком и обеспечивает потребности украинских домохозяйств.

«С 1 июня 2022 года 8,8 млн украинских домохозяйств оказались в ситуации, когда их поставщики не могут выполнять свою функцию. Поэтому теперь они будут получать газ от поставщика «последней надежды» (ППН), функцию которого выполняет газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины», - говорится в сообщении.

Эта информация актуальна для клиентов, которые до недавнего времени получали газ от местных газоснабжающих компаний в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.