Ирландия стала седьмой страной, признавшей войну геноцидом против народа Украины

Сенат Ирландии принял резолюцию, в которой осуждают вторжение россии в Украину, признав действия оккупантов геноцидом. В резолюции также идет речь о необходимости привлечения к ответственности политического руководства рф.

Об этом сообщил глава Сената Ирландии Марк Дейли, передает Obozrevatel.

«…незаконное вторжение российской федерации в Украину является актом геноцида. Сенат Ирландии принял резолюцию о геноциде со стороны россии в Украине», - написал он в своем Twitter.

“….. the illegal invasion of Ukraine by the Russian Federation is an Act of Genocide”

Senate of Ireland passed a resolution on Genocide by Russia in Ukraine @ZelenskyyUa @r_stefanchuk @Denys_Shmyhal @mezentseva_dep pic.twitter.com/2ge88ih7th — Senator Mark Daly (@SenatorMarkDaly) June 1, 2022

В резолюции подчеркнули, что страны должны сохранить и усилить санкции против россии, добиваясь прекращения импорта нефти, газа и угля из рф. Кроме того, политической руководство россии должно быть привлечено к ответственности за свои преступления в Украине.

В документе также говорится, что рф в Украине сбрасывала бомбы на жилые дома, а также использовала снайперов для убийства мирных людей, спасавшихся из горящих домов.

«Во время вторжения российские вооруженные силы и военизированные формирования занимались геноцидом», – отмечается в резолюции.

В документе также отмечается, что президент рф владимир путин дополнил вторжение спонсируемыми государством «репрессиями, пропагандой, ложными сообщениями и намеренным обманом внутри своей страны, пытаясь оправдать свои действия».

«Варварские убийства, изнасилование, осквернение трупов и широкомасштабное применение тяжелой военной техники против мирных жителей имели место во многих городах Украины со стороны российских военных», - отмечает документ.

Сенат Ирландии в резолюции также выразил согласие с тем, что действия кафиров были направлены на убийство мирных украинцев и разрушение Украины как государства.

«Действия, совершенные российскими военными, отвечают критериям геноцида, изложенным в Конвенции ООН о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него; как таковое незаконное вторжение Российской Федерации в Украину является актом геноцида», – говорится в документе.

Стоит отметить, что Ирландия стала седьмой страной, признавшей геноцид украинцев. Ранее аналогичные решения были приняты Канадой, Польшей, Чехией, Литвой, Латвией и Эстонией.