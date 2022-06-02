Европейские волонтеры передали еще две кареты скорой помощи для больниц Николаевщины

Международный холдинг ASBIS Enterprise, занимающийся дистрибуцией IT-продукции в кооперации, совместно с голландским благотворительным фондом Zeilen van Vrijheid передали очередные «скорые» для больниц Николаевской области.
Об этом сообщает глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в Telegram-канале.
Отмечается, что автомобили переданы в областной Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
«Эти два автомобиля - Fiat и Mercedes уже в ближайшее время выйдут на линию и будут помогать нашим врачам спасать жизнь николаевцам», - написала Замазеева.
«Большое спасибо от Гуманитарного штаба Николаевщины (БФ «Світлі справи») ASBIS Enterprise и фонду Zeilen van Vrijheid, нашим землякам С.Тимощенкову, М.Педенко, В.Муцей и за логистику – А.Зеликову», - добавила она.
Напомним, ранее голландский фонд передал больницам Николаевщины две кареты скорой помощи и лекарства.
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