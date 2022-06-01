В «єВорог» отправили более 700 заявок о коллаборантах

Украинцы направили свыше 700 заявок о коллаборантах в чат-бот «єВорог».

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram.

«Благодарны каждому, кто берет в руки цифровое оружие. Продолжайте это делать и дальше», - добавили Минцифры.

В пресс-службе также прикрепили фото полученных заявок с доказательствами, геолокацией и фото/видео тех людей, которые перешли на сторону врага.

В сообщении напомнили, что не следует забывать о собственной безопасности.

«Снимайте коллаборантов скрыто, удаляйте фото со смартфонов и переписку с врагом. Если у вас нет возможности сделать фото, отправьте информацию просто текстом», - добавили в сообщении.

Напомним как городской совет Мариуполя обнародовал список коллаборантов из местной фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь», перешедших на сторону россиян.