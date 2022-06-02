Десяти российским оккупантам, которые мародерствовали на Киевщине, сообщили о подозрении

Военнослужащие рф, обворовывали жилье жителей Киевской области и по почте из Беларуси отправляли присвоенное имущество своим родственникам в рф - за совершенное преступление им грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Полицейские выяснили, что среди мародеров были военнослужащие воинской части №6720 росгвардии – так называемого «элитного подразделения», основанного и прямо подчиненного президенту страны-агрессора.

«Именно они во время оккупации забирали имущество украинцев. При этом не гнушались ничем, ведь установлены факты присвоения не только финансовых сбережений, ювелирных изделий, компьютерной или бытовой техники, но даже белья. Эти вещи оккупанты после отступления из Беларуси по почте отправили своим родственникам в россию», - добавили в сообщении.

Правоохранители установили личность десяти российских военных-мародеров, которым по согласованию с прокурорами Офиса Генерального прокурора поставлено в известность о подозрении. Им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны (части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

За такие действия предусмотрено до 12 лет лишения свободы.