Глава облсовета Замазеева рассказала о проекте, который будет раздавать в Николаеве бесплатные обеды

В Николаев прибыла команда Международной гуманитарной организации World Central Kitchen, которая будет готовить 10 тысяч горячих обедов ежесуточно для горожан.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

«Новенький фуд-трак, крутая команда, сотрудничающая с лучшими рестораторами мира! Когда ты задаешь вопрос: «На сколько вы сможете остаться у нас?». И слышишь ответ, на который так надеешься: «До вашей победы!» – сомнений уже не остается, они отважны и свои!» - сообщила Замазеева.

Основатель World Central Kitchen Хосе Андрес лично знаком с Джо Байденом и уже успел подружиться и с руководителями Николаева и области. Ежедневно компания WCK тратит 2 миллиона долларов на приготовление пищи и имеет 3179 полевых кухонь по всей Украине.