«Врачи практически живут на работе»: На Николаевщине работают все 80 больниц, в том числе и в оккупированной Снигиревке

Заместитель главы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров заявил, что несмотря на обстрелы российской армии на территории области продолжают работать все медицинские учреждения - их 80.

Об этом он рассказал в интервью ТРК НИС-ТВ.

— От разного рода военных действий у нас пострадали медучреждения. С первых дней войны к нам прилетало, и системы РСЗО, и касетами «Смерч». Дважды это была онкологическая больница, детская больница, нам разбомбили психбольницу полностью, когда отель Ингул бомбардировали. Разбили часть больницы в Баштанке, очень класная больница была. И еще много медучреждений, которые были обстрелены, - рассказал Гранатуров.

Тем не менее, все 80 больниц на территории Николаевской области продолжают работать, даже в Снигиревке, которая временно находится под оккупацией, однако туда николаевская власть не всегда имеет возможность доставить помощь.

— Есть некоторые проблемы с больницей в Снигеревке, которая оккупирована, но там бывает иногда связь, и когда есть возможность управление охраны здоровья предоставляет туда необходимую помощь - лекарства, средства для тяжелых больных и тд. Иногда мы помогаем, но это не систематически. Поэтому сказать, что у нас в больницах сложилась какая-то проблема с материально-техническими средствами нельзя. Наши больницы непосредственно переведены в систему военного положения, - добавил он.

Также Юрий Гранатуров отметил, что раненных военных принимают в областной клинической больнице, госпитале ветеранов и инвалидов, в БСМП, 3-й и 5-й горбольницах, помогает и онкологическая больница, в частности, хирурги, которые оперирует раненных.

— Люди фактически живут в больницах на работе. Мы делаем все, чтобы они нормально работали. У них есть все необходимое. Этим полностью занимается Николаевская ОВА, у нас много поставок медицинских. Помощь получают централизовано и от других регионов Львовщины, Волыни, Ивано-Франковска, - резюмировал он.



