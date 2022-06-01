Дело подозреваемого в госизмене кума путина Медведчука передали в суд

Дело народного депутата Украины, кума владимира путина, Виктора Медведчука направили в суд для слушаний.

Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

«Было одна влиятельная личность по фамилии Медведчук во время каденции пятого Президента Украины. Вернее, влиятельным он как раз тогда и стал. Причины такого царского снисхождения частично установлены следствием, но у них еще предстоит много работы в этом вопросе. Следователи и прокуроры обладают большим массивом информации об общих делах Медведчука и других представителей власти в период 2014-2019, фамилии которых я намеренно не называю», - отметила Венедиктова.

По ее словам, сегодня она об этом написала, потому что дело, фигурантом в котором проходит Медведчук, передается для рассмотрения в суд.

«Дело передается в суд для слушания по существу. Дело, о котором я сейчас говорю - то самое, в ходе расследования которого Офис генпрокурора совместно с СБУ и ГБР установили, что народный депутат Украины с 2015 по 2020 годы способствовал России в проведении подрывной деятельности против интересов Украины и разграблении украинского месторождения», - написала Венедиктова в своем Facebook.

При этом она отметила, что процесс передачи дела в суд был затяжным из-за того, что Медведчук был в бегах и его адвокаты не хотели ознакомиться с деталями обвинений.

«Хотели ли адвокаты знакомиться с материалами дела - конечно, нет. Или затягивали - конечно, да. Был ли подозреваемый Медведчук в бегах – вся страна насмотрелась на «патриота» в украинской форме», - подчеркнула она.

По словам Венедиктовой, копию обвинительного акта уже вручили Медведчуку и он ознакомился с документом. Прокуроры уже готовы к началу судебных заседаний.

Напомним, как задержанный Виктор Медведчук рассказал СБУ, как присваивался нефтепровод и покупался уголь в «Л/ДНР», назвав инициатором схемы Петра Порошенко.