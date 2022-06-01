Гранатуров заявил, что на Николаевщине существует нехватка медработников, но это не критично благодаря иностранным врачам

В Николаевской области во время войны возникла проблема кадрового порядка в медицинской сфере. Это связано с тем, что некоторые медработники в целях безопасности вывезли свои семьи в другие регионы.

Об этом в интервью ТРК НИС-ТВ сообщил замглавы Николаевской ОВА Юрий Гранатуров.

— У нас есть проблемы кадрового порядка, потому что медики тоже люди. Много многодетных семей и часть медработников, особенно среднего и низшего звена, они на какой-то период уезжали, особенно когда была небезопасно. Но, количество выехавших не повлияло критически на систему кадрового обеспечения. И сегодня, я считаю, очень профессиональным, настойчивым и мужественным руководством управления охранв здоровья, которое работает над пополнением штата, - рассказал он.

Также чиновник добавил, что в область на помощь приезжают и иностранные врачи, в том числе, и хирурги. Кроме этого, Николаевщина активно сотрудничает с международными и всеукраинскими организациями и фондами, которые помогают в медицинском плане и предоставляют своих специалистов.