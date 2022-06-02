Испания выпустила почтовую марку с украинским флагом

Испанская почтовая компания Correos выпустила почтовую марку «Испания с Украиной». На нем изображен украинский флаг с сердцем посередине.

Об этом сообщили в компании.

Синие и желтые цвета заполнили балконы и улицы в Испании, поэтому в компании решили выпустить марку, которая будет символизировать солидарность с народом Украины.

«Украина живет в кошмаре с 24 февраля 2022 года, когда президент россии владимир путин объявил о начале военного вторжения. За это время конфликт унес жизни многих мирных жителей и сделал беженцами миллионы украинцев, покинувших свои дома, оставив прошлое, а также многих своих родственников», – говорится в сообщении.

В Correos отметили, что Испания с самого начала полномасштабной войны показала солидарность с Украиной.

Также в компании отметили, что не раз отправляли гуманитарную помощь в Украину.

«Конфликт продолжается, бомбы и ракеты продолжают падать, но остальной мир занимает украинский народ, а Испания продолжает ежедневно показывать, что это страна, которая чувствительна к страданиям украинского народа», – отметили в компании.

Почтовая стоимость марок – 1,75 евро, продаются в упаковке по 5 штук.

Напомним, в Польше выпущена почтовая марка с изображением Зеленского – вырученные средства пойдут на помощь Украине.