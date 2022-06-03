Николаевцам запретили посещать пляжи во время военного положения

Пляжи и места отдыха на прибрежных зонах в Николаеве во время военного положения будут закрыты для посетителей.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
Соответствующее решение принял исполнительный комитет Николаевского городского совета 2 июня.
Кроме того, в период действия военного состояния запрещено использовать плавучие средства, устанавливать водные аттракционы, обустраивать места для водных видов спорта или физкультурно-оздоровительных занятий.
«Прошу горожан с пониманием отнестись к установленным правилам и соблюдать их! Это ваша безопасность!», - подчеркнул Сенкевич.