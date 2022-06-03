Николаевцам запретили посещать пляжи во время военного положения

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03.06.2022 13:14

Пляжи и места отдыха на прибрежных зонах в Николаеве во время военного положения будут закрыты для посетителей.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет Николаевского городского совета 2 июня.

Кроме того, в период действия военного состояния запрещено использовать плавучие средства, устанавливать водные аттракционы, обустраивать места для водных видов спорта или физкультурно-оздоровительных занятий.

«Прошу горожан с пониманием отнестись к установленным правилам и соблюдать их! Это ваша безопасность!», - подчеркнул Сенкевич.

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