Руководство украинского парламента и ГСЧС приехали наградить николаевских спасателей и полицейских

В пятницу, 3 июня, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко, Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук и начальник Николаевской ОВА Виталий Ким торжественно вручили подарки и награды правоохранителям, спасателям, нацгвардейцам и пограничникам.

Об этом ГСЧС сообщила на своей официальном сайте.

За смелость и мужество в борьбе с пожарами, чрезвычайными событиями и ситуациями, вызванными вражескими обстрелами со стороны российской федерации, спасателям Николаевской и Одесской областей были вручены ценные подарки и ведомственные знаки отличия. Среди них: орден «За мужество» III степени, нагрудные знаки «За отвагу в чрезвычайной ситуации», медали «20, 15, 10 лет добросовестной службы».

Сергей Крук вручил родителям погибшего спасателя Евгения Зинкевича «Знак Почета» посмертно.

За добросовестное отношение к исполнению должностных обязанностей, мужество и отвагу при выполнении задач по назначению в условиях военного положения полицейских наградили орденом «За мужество» III степени, нагрудными знаками «За отвагу в чрезвычайной ситуации» и ценными подарками - наручными часами.

Также Глава ГСЧС передал николаевским спасателям ключи от нового автомобиля скорой медицинской помощи с комплектацией, а ГУ Национальной полиции в Николаевской области получило квадрокоптеры.