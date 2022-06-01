В США ученые «вырастили» человеческие уши и пересадили их пациентам, больных редким недугом

Команда ученых из США заявила о том, что ей удалось успешно реконструировать человеческое ухо, использовав для этого собственные ткани пациента.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на Science Alert.

Исследователи надеются, что в дальнейшем этот метод можно будет использовать для лечения пациентов с редким врожденным дефектом. Операцию провели в рамках первой стадии клинических исследований для оценки безопасности и эффективности импланта для людей с микротией, у которых наружное ухо маленькое, несформированное должным образом.

Имплант под названием AuriNovo был разработан компанией 3DBio Therapeutics, а операцией руководил Артуро Бонилья, основатель и директор Института микротии и врожденной деформации уха в Сан-Антонио, штат Техас.

Новая процедура предусматривает 3D-сканирование противоположного уха пациента для создания плана, затем сбор образца клеток ушного хряща и выращивание их до достаточного количества. Эти клетки смешивают с биочернилами на основе коллагена, которые затем формируют внешнее ухо. Имплант окружает печатная биоразлагаемая оболочка, которая обеспечивает его изначальную поддержку, а затем впитывается в тело пациента. В дальнейших клинических испытаниях должны принять участие 11 пациентов.