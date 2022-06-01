Украинский студент онлайн сдал экзамен, находясь на линии фронта на Донбассе

Украинский студент-заочник 5-го курса Михаил, который учится в Винницком национальном техническом университете, сдал государственный экзамен по электроэнергетике и электромеханике, находясь на линии фронта на Востоке.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Глава государственной экзаменационной комиссии Михаил Ганчук сообщил, что студентов дневной формы обучения сейчас не отправляют на фронт.

- На фронт Михаил пошел еще до начала полномасштабного вторжения россии в Украину, потому что он настоящий патриот. Вообще студенты заочной формы обучения на период войны могут взять академический отпуск, но Михаил решил этого не делать, - рассказал Михаил Ганчук.

Защита проходила как обычно – студент «вытягивал» билет и получал 1,5 часа на подготовку. Глава комиссии отмечает, что студент беспокоился.

- Это волнение, скорее всего, было не из-за экзамена, а из-за напряженной атмосферы вокруг. Его несколько раз перебивали побратимы, а где-то издалека были слышны взрывы… Но все было, как положено, студент получил заслуженную четверку, – рассказал Ганчук.

Специальность Михаила – электромеханические системы автоматизации и электропривода. Так что именно он будет одним из самых нужных специалистов после победы.

- У меня своя позиция. Война закончится, мы победим, и именно эти специалисты будут восстанавливать страну. Поэтому оценки должны быть объективными, – объясняет Ганчук.

Следующим шагом является защита непосредственно дипломного проекта, но глава комиссии говорит, что проблем с этим у студента тоже не будет.