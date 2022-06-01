Президент Зеленский проведал раненных бойцов и поблагодарил врачей за спасенные жизни

Президент Украины Владимир Зеленский посетил «Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова», пообщался с медиками и проведал раненных бойцов.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Институт Шалимова отмечает 50 лет со дня открытия. Президент выразил благодарность врачам за их ежедневный труд и спасенные жизни пациентов. Зеленский также пообщался с украинскими военнослужащими, которые получили ранения в боях с российскими оккупантами и сейчас лечатся в институте. Глава государства поблагодарил воинов за их подвиги и пожелал скорейшего выздоровления.

Сотрудникам института и медикам, оказывавшим помощь гражданским во время войны, Президент вручил государственные награды и присвоил звание «Заслуженный врач Украины».