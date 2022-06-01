На базе «Николаевоблтеплоэнерго» заработала еще одна точка выдачи очищенной воды

Сегодня для нужд николаевцев на базе ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» будет функционировать еще одна точка выдачи очищенной воды по адресу: улица Генерала Свиридова, 40/1.

Об этом сообщает пресс-служба ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Отмечается, что открытие этой точки стало возможным благодаря неравнодушию Вольнозапорожской общины (Баштанский район), передавшей в Николаевский городской совет модульную станцию обратного осмоса воды с предварительной фильтрацией. Установить которую руководством города было решено по указанному выше адресу.

«ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», кроме подготовки к следующему отопительному периоду, не прекращает работу по установке и обустройству станций очистки воды. За этим стоит много труда на разных уровнях и специалистах. Наша общая цель сегодня - обеспечение николаевцев водой», - комментирует директор предприятия Николай Логвинов.

Точка выдачи будет работать с 06:30 до 20:30. В период действия воздушной тревоги вода не выдается.