Картину украинского художника продали на аукционе за рекордные $120 тысяч

Картину украинского художника Ивана Марчука «Сад спокуси» продали на благотворительном аукционе за 120 тысяч долларов. Это самая большая цена, которую платили за полотна живых украинских художников.

Об этом сообщили в благотворительном фонде «Вернись живым».

«Сад спокуси» ушел из-под молотка во время благотворительного аукциона «Art can help», организованного аукционным домом Goldens.

«Этот натюрморт и еще 26 предметов искусства, напомним, выставили на продажу, чтобы поддержать ВСУ. 50% из вырученных средств аукциона, который завершился 3 июня, передадут нашему фонду», – говорят волонтеры.

Автор полотна 86-летний Иван Марчук надеется, что владелец картины получит удовольствие от произведения.

«А также удовольствие от причастности к благородной миссии поддержать нашу армию и страну в час большого бедствия, когда решается вопрос быть или не быть украинской культуре и украинцам» , – написал Иван Марчук на своей странице в день аукциона.

Справка

Иван Степанович Марчук родился 12 мая 1936 года.

Украинский художник, народный художник Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Шевченко, который в 2007 году попал в рейтинг 100 гениев современности, составленный британской газетой The Daily Telegraph (кроме него, со всего мира в этом списке только два художника и ни одного украинца).

Наработка художника насчитывает около 5000 произведений.

Иван Марчук является основателем новых стилей в искусстве, в частности «плентанизма» (такое название художник в шутку дал своему стилю — от слов «плесты», «плентать»: картины будто созданы из клубочков причудливых нитей). Эта техника из-за сложности филигранного исполнения и трудоемкости практически не подлежит повторению.