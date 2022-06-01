Николаевские нацгвардейцы почтили память погибших от рук захватчиков детей

После общенациональной минуты молчания, военные капелланы вместе с нацгвардейцами провели молебен за детьми, погибшими в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины.
Об этом сообщает Нацгвардия.
«К сожалению, война продолжается и каждый день от рук российских оккупантов погибают не только военнослужащие и мирные граждане, но и ни в чем невинные дети», - говорится в сообщении.
На сегодняшний день уже более 726 детей пострадали в Украине от рук оккупантов.
– Это очень тяжелые потери для нашего государства. Каждый из погибших детей всегда будет в нашей памяти и сердцах. Мы не забудем и не простим, – отметил один из гвардейцев.