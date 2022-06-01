Президент Зеленский наградил орденом военного хирурга, который провел уникальную операцию в мобильном госпитале

Президент Владимир Зеленский наградил Орденом «За заслуги» ІІІ степени военного хирурга Константина Гуменюка, проведшего уникальную операцию в мобильном госпитале возле прифронтового города.

Соответствующий Указ Президента Украины №385/2022 от 3 июня 2022 размещен на официальном сайте Главы государства.

Гуменюка наградили за весомый личный вклад в оказание квалифицированной медицинской помощи и сохранение жизни людей в условиях военного положения, высокий профессионализм.

Следует отметить, что в мае военный хирург сумел успешно провести в мобильном госпитале у прифронтового города уникальную операцию по удалению почки при огнестрельном ранении. Операция не имеет аналогов в мире и была первой в Украине.

Полковник медицинской службы Константин Гуменюк – главный хирург Вооруженных Сил Украины – с 2014 года работал в зоне АТО. В 2017 году назначен главным хирургом АТО, 2018-2019 – главный хирург операции Объединенных сил.