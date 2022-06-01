россия распространяет фейки о перевозке оружия от партнеров в пассажирских вагонах «Укрзалізниці»

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины опроверг фейки о том, что оружие, передаваемое другими странами, перевозят на пассажирских поездах АО «Українська залізниця».

Об этом ЦПД сообщает в Telegram.

В частности, в ЦПД опровергли фейк, что якобы ручное оружие перевозят в пассажирских вагонах, «чтобы не знали россияне». На самом деле, все предоставленное от партнеров оружие перевозят в специальных вагонах и по другим маршрутам.

Также фейком является мнение о том, что ракета может попасть в движущийся поезд. Как объяснили в ЦПД, ракеты, которые запускает армия российской федерации, летят по заданной траектории к месту назначения, поэтому попасть в движущийся поезд очень маленькая вероятность.

Ложным в ЦПД назвали утверждение, что поезда ездят, но с задержками и «никто не гарантирует, когда прибудет поезд».

«На самом деле, маршруты поездов меняются из-за характера ведения боевых действий. Поезд может опаздывать в случае ракетных обстрелов железнодорожной инфраструктуры. АО «Укрзалізниця» уточнила расписание, чтобы поезд прибывал на место назначения не во время введения комендантского часа», - сказано в сообщении.

Также фейком является утверждение о том, что денежные средства «сгорят» в случае отмены рейса. На самом деле, АО «Укрзалізниця» разрешило вернуть билеты за отмененные из-за войны поезда.