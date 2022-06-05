Посольство Мексики на украинском языке отказывает россиянам в электронной визе

Жители россии, желающие оформить мексиканскую электронную визу на сайте посольства, получают отказ на украинском языке.

Об этом сообщают российские издания РИА и РБК, пишет Бабель.

При подаче заявки необходимо указывать гражданство. Если в графе гражданства прописать россия, то после заполнения документа на экране появляется текст на украинском языке:

"К сожалению, вынуждены сообщить, что ваш запрос на получение электронной авторизации не может быть обработан".

Далее, также на украинском языке, рекомендуют обратиться за визой лично в консульский отдел.