На полное разминирование украинских территорий, где проходят или проходили боевые действия, понадобится до 10 лет, - глава МВД

На полное разминирование украинских территорий, где проходят или проходили боевые действия, понадобится до 10 лет. В настоящее время заминировано около 300 тысяч квадратных километров.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

По его словам, сейчас почти половина территории Украины загрязнена неразорванными боеприпасами.

С начала полномасштабного вторжения пиротехники успели очистить 30 тысяч квадратных километров. Специалисты обезвредили 130 тысяч боеприпасов, в том числе около 2 тысяч авиабомб.

Однако Монастырский подчеркнул, что это только поверхностное разминирование. Опасными остаются леса и лесополосы. Он призвал украинцев ознакомиться с правилами минной безопасности, а также разговаривать с детьми.