В мариупольскую школу оккупанты завезли российские учебники

Российские захватчики завезли в школу №4 в Мариуполе пять тысяч российских учебников. Украинские учебники они вывозят в Донецк.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram.

«Оккупанты при поддержке государственных волонтеров продолжают уничтожать украинскую самоидентификацию детей в Мариуполе. В образовательную школу №4, запуск которой планируется в ближайшее время вчера завезено 5 тысяч учебников. Русский язык, русская литература, русская история, природа родного края (на русском) для начальной и средней школы», - говорится в сообщении.

По данным Андрющенко, оккупанты вывезли все украиноязычные учебники из школьной библиотеки, а также демонтировали все «умные доски» в школах. Все это направили в Донецк.

Напомним, оккупанты открыли в Мариуполе одну из школ - обещают выпускникам «дипломы» «днр» и поступление в ВУЗы рф в депрессивных регионах.