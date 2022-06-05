Укрпочта организует последнюю продажу марки «Русский военный корабль…ВСЕ!». Он состоится 10 июня.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский в Telegram.

По его словам, продажи состоятся в сельских отделениях и главпочтамтах областных центров.

Кроме того, 2 июня возобновили продажу марок в магазине Укрпочты на eBay. Все заказы планируется отправить до 9 июня с привлечением дополнительных партнеров.

Также Смилянский рассказал, что закончился прием работ на марку « Добрый вечер » . Всего поступило более тысячи эскизов, из которых выберут 5-10 работ и откроют голосование на следующей неделе.