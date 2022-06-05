Укрпочта организует последнюю продажу марки «Русский военный корабль…ВСЕ!». Он состоится 10 июня.
Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский в Telegram.
По его словам, продажи состоятся в сельских отделениях и главпочтамтах областных центров.
Кроме того, 2 июня возобновили продажу марок в магазине Укрпочты на eBay. Все заказы планируется отправить до 9 июня с привлечением дополнительных партнеров.
Также Смилянский рассказал, что закончился прием работ на марку « Добрый вечер » . Всего поступило более тысячи эскизов, из которых выберут 5-10 работ и откроют голосование на следующей неделе.
« Укрпочта отчиталась о результатах продаж марки « Русский военный корабль…ВСЕ » . За 5 дней сумели продать более 3 млн. Продажи оригинальной марки установили абсолютный рекорд на украинском рынке » .
Напомним, в Польше выпущена почтовая марка с изображением Зеленского – вырученные средства пойдут на помощь Украине.
Также испанская почтовая компания Correos выпустила почтовую марку "Испания из Украины". На нем изображен украинский флаг с сердцем посередине.