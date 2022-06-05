В Харьковской области пенсионер собирал оружие в окрестностях села и сносил в подвал, чтобы отдать ВСУ

Во время боев с оккупантами украинские военные становятся свидетелями храбрости мирных жителей. В частности, в Харьковской области пенсионер снабдил украинских защитников ручными противотанковыми гранатометами.

Историей с фронта поделился Максим Жорин из отдельного полка специального назначения «Азов» в Telegram .

Военный рассказал, что их подразделение пытается наступать и продвигаться в Запорожской области.

«Во время этого нам, безусловно, иногда приходится штурмовать позиции оккупантов, выбивать их оттуда и занимать более выгодные позиции для нас. Я хочу рассказать несколько историй, которые очень символичны сейчас», - сказал Жорин.

По его словам, в Харьковской области, где украинские защитники вели сражения в одном из населенных пунктов. Там у них почти закончились какие-либо противотанковые средства.

«В это время из подвала своего дома вылез дедушка. Он спросил бойцов, не нужны ли им РПГ. Солдаты спустились в подвал и увидели там состав российского противотанкового вооружения», - подчеркнул Жорин.

Как выяснилось, все это время пожилой мужчина собирал оружие в окрестностях села, сносил в подвал, чтобы по возможности отдать украинским защитникам.

Также он рассказал о поведении русских военных во время отступления. В частности, когда защитники атаковали вражеские позиции в одном из направлений в Запорожье, то оккупанты начали отступать. Когда россияне убегали, то кричали лозунг: «ахмат – сила».