В Киевской области обустроили подъездные пути у переправы через реку Ирпень

Вблизи разрушенного моста через речку Ирпень в Киевской области заасфальтирована объездная дорога.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Он напомнил, что движение временной переправой для всех видов транспорта на трассе М-07 Киев – Ковель было открыто 29 апреля и возобновлено транспортное сообщение из Гостомеля, Бучи и Бородянки в Киев.

«Переправу построили за две недели. Сейчас подъездные пути длиной 150 и 125 метров заасфальтировали для удобства всех, кто двигается по этому маршруту», - написал Тимошенко.

В Киевской области, по словам заместителя главі ОП, возведено 20 временных переправ вблизи разрушенных мостов. Также продолжаются работы по расчистке дорог и улиц Киевской области от остатков техники и мусора.