Евросоюз уже работает над седьмым пакетом санкций в отношении россии

Евросоюз уже работает над новым, седьмым пакетом санкций в отношении российской федерации.

Об этом заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил в интервью Польскому агентству печати, выдержки из которого публикует Dziennik.

По словам Яблоньского, санкции необходимо ужесточать — «в плане газа, который Россия все еще может продавать, в плане отключения российских банков от SWIFT, в первую очередь Газпромбанка».

Также, по его словам, необходимо ввести запрет на поставку и использование технологий для промышленности и не только замораживать российские активы, но и конфисковать их.

- Над всем этим уже идет работа, — заявил замглавы МИД Польши.

Как известно, Евросоюз принял шестой пакет санкций 3 июня. Он, в частности, включает в себя запрет на импорт российской нефти, кроме как поступающей в ЕС по трубопроводам. Согласовать нефтяное эмбарго страны-члены Евросоюза не могли в течение нескольких недель. Ранее представители ряда стран ЕС, в том числе Германии, заявляли, что в данный момент невозможно запретить импорт российского газа, но постепенно зависимость от него будут снижать.