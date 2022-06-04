Папа Римский заявил, что хотел бы посетить Украину, но все еще ждет «подходящего момента»

Папа Римский Франциск сказал украинскому мальчику, сбежавшему от войны в Италию, что он хотел бы посетить Украину, но следует дождаться подходящего момента.

Об этом сообщает Vatican News.

- Я бы хотел поехать в Украину. Но мне необходимо подождать удобного времени сделать это, ведь нелегко принимать решение, которое может скорее помешать миру, нежели принести ему добра, - сказал Папа Римский.

Понтифик в рамках регулярной инициативы «Детский поезд» встретился со 160 школьниками со всей Италии. Среди них был украинский мальчик-беженец. Он спросил Папу Франциска, сможет ли он посетить Украину и спасти всех страдающих там детей.

Понтифик добавил, что на этой неделе он ожидает визита украинских чиновников, обсуждающих детали его возможного визита.

Стоит отметить, что последний визит главы Римско-Католической Церкви в Украину был в июне 2001 года. Папа Римский Иоанн Павел II тогда посетил Киев и Львов, где возглавил богослужение. Литургию на украинском языке на ипподроме во Львове вместе с понтификом вел кардинал Любомир Гузар.

Его лично принимал и сопровождал президент Леонид Кучма. Папа Иоанн Павел II также посетил и склонил колени на Аскольдовой могиле, а также положил траурные венки на мемориалах в Бабьем Яру и Быковне.

Напомним, в апреле Президент Владимир Зеленский надеялся, что Папа Римский Франциск сможет посетить Украину в ближайшее время, а также помочь эвакуировать гражданское население из Мариуполя.

Также с просьбой о помощи в эвакуации жителей из Мариуполя к Папе Римскому Франциску обращался командир батальона николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волина.