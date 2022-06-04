Президент Зеленский заявил, что уничтожение Всехсвятского скита должно побудить УПЦ МП к более решительным выводам

Президент Владимир Зеленский считает, что обстрел россиянами Всехсвятского скита в Святогорской лавре и ложь об этом обстреле российских пропагандистов должны побудить УПЦ МП к более решительным выводам.

Об этом идет речь в его традиционном обращении.

Зеленский напомнил, что в Донецкой области в Святогорской лавре в результате российского артиллерийского обстрела сгорел Всехсвятский скит.

- Мне было интересно, что скажут российские пропагандисты об уничтожении скита. Но на самом деле ничего интересного. Они очень предсказуемы – обвиняют украинцев в поджоге. Хотя монахи и миряне в Святогорье прекрасно видели, что это была именно российская артиллерия. Считаю, что и эта ложь пропагандистов, и этот обстрел, и поддержка православными иерархами в России агрессии против Украины – все это должно побудить Украинскую православную церковь к более решительным выводам и четкому осуждению каждого из тех, кто потакает агрессии, - заявил Зеленский.

Напомним, в конце мая УПЦ МП 27 мая провела в Киеве собор, на котором осудила военную агрессию рф против Украины.