Вышиванку Зеленского продали за $100 тысяч на благотворительном аукционе в Вашингтоне

За рубашку, которую президент Украины Владимир Зеленский одевал в День вышиванки, 19 мая, на благотворительном аукционе в столице США заплатили $100 тысяч.

Об этом сообщает Голос Америки.

Покупателем президентской вышиванки стала юридическая компания Asters USA. Аукцион прошел в рамках презентации программы United24 в Украинском доме в Вашингтоне.

«Соединенные Штаты – это первая страна в которой мы делаем официальную презентацию платформы United 24. Символично, что эта презентация проходит на 100-й день российской войны против Украины», – рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

По ее словам, партнёром этой инициативы в США выступил Ukraine House.

«Следовательно средства на United 24 пересылаются через специальный счет Ukraine House. Люди, которые будут делать пожертвования, получат все льготы в налоговой сфере США, согласно местному законодательству», - пояснила посол.

Отмечается, что во время благотворительного аукциона, кроме вышиванки Зеленского, были проданы футболки с подписями Артема Довбика и Андрея Ярмоленко, в которых они играли во время победного матча украинской сборной против команды Шотландии 1 июня.

Также, «с молотка» пошла известная керамическая кружка в форме петушка, аналогичная тому, который уцелел на шкафчике в обстрелянном россиянами жилом доме в поселке Бородянка Киевской области.