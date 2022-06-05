Украинцы через «Дію» подали более 200 заявок на усыновление детей

От желающих усыновить ребенка в Украине уже получено более 200 заявок. Всего на государственном учете состояло 70 тысяч детей, нуждающихся в усыновлении.

Об этом заявил генеральный директор Директората по развитию социальных услуг и защите прав детей Минсоцполитики Украины Руслан Ковбаса в эфире информационного телемарафона.

По его словам, усыновление ребенка с помощью мобильного приложения Дія максимально упростит все процедуры подачи документов.

— Раньше это все было на бумаге – все документы из разных инстанций нотариально удостоверялись. На сегодняшний день мы этот процесс максимально совершенствуем, – объяснил Колбаса.

Он проинформировал, что к началу российской военной агрессии в Украине на государственном учете состояло 70 тысяч детей, нуждающихся в усыновлении. Из них только 17 тысяч могли быть юридически усыновлены.

— За последний период примерно 1 тысяча 700 детей приобрели определенный статус, как дети, лишенные родительской опеки, и около 800 детей уже имеют статус сироты, - отметил Ковбаса.

Говоря о процедуре усыновления, он рассказал, что весь пакет документов, например, паспорт, справка о месте жительства и о несудимости, свидетельство о браке, все документы будут генерироваться в личное дело гражданина, непосредственно в кабинете Дія.

— Ключевое, что дает эта программа – это идентификация человека. Службам по делам детей не нужно будет ходить и проверять, как заверены эти копии документов, потому что у них будет вся информация, - сказал Колбаса.

Он рассказал, что каждый этап процесса усыновления будет фиксироваться, что сделает его максимально оперативным и прозрачным.