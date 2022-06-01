Услугой одновременного оформления внутреннего и загранпаспорта воспользовались почти 6 тысяч украинцев

Около шести тысяч человек воспользовались услугой одновременного оформления паспорта гражданина Украины и заграничного.

Об этом сообщили в Государственной миграционной службе.

Эту услугу Государственная миграционная служба возобновила на прошлой неделе. Для того чтобы воспользоваться ею следует обращаться в территориальные подразделения Миграционной службы.

— Подать документы можно с помощью электронной очереди, которая уже работает в штатном режиме. Впрочем, из-за войны сервис пока доступен не во всех регионах. Сейчас его услугами могут воспользоваться жители столицы и еще 16 областей, - сообщили в пресс-службе ГМС.

Напомним, что 7 мая правительство утвердило экспериментальный проект по одновременному оформлению или обмену внутреннего паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу.