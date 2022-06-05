СБУ опубликовала «методичи» российских спецслужб о «правильном освещении спецоперации» в Украине

В распоряжении Службы безопасности Украины оказались пропагандистские методички российских спецслужб, с инструкцией, как правильно освещать военные действия в Украине.

Об этом СБУ сообщила в своем Facebook.

Сотрудники 5-го отдела ФСБ признают в своих документах, что население россии до сих пор не понимает, почему война была единственно возможным способом «решения целей россии».

Поэтому они пытаются найти новые аргументы, чтобы объяснить это и одновременно оправдать преступления российских военных.

В своих методичках оккупанты указывают последствия, с которыми они столкнулись после нападения на Украину.

- недоверие к российским СМИ даже в самой России - высокий уровень пацифизма среди русской молодежи - полное отсутствие поддержки украинцами действий российских захватчиков

Чтобы изменить ситуацию, по мнению российских спецслужб, нужно создавать больше «добрых роликов» о «героях-освободителях» - спасении животных, воссоединении разведенных семей.

«Весь мир понял, что русская армия – насильники, мародеры и военные преступники. В перехватах СБУ эти факты неоднократно подтверждали сами оккупанты, рассказывая о пытках и расстрелах мирных людей, грабежах бытовой техники, поедании домашних собак», - напомнили в СБУ.

Еще один способ отбелить преступления россии по этой методике – сочинение так называемых «историй успеха» на оккупированных территориях и планы по их послевоенному восстановлению.

Но сначала ФСБ требует отключить на них трансляцию всех украинских телеканалов и запускать в эфир российские программы с бессмысленным тезисом: «Мы воюем за вас, что потом вам передать эти территории».

А чтобы распространять необходимые нарративы на украинских территориях, оккупанты планируют «в условиях запрета российского телерадиовещания запустить проекты новых медиа и реальные сетки агитаторов».