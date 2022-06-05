Оккупанты массово пытаются избежать прямых боевых столкновений с ВСУ, - разведка

Несмотря на угрозы привлечения к уголовной ответственности российские оккупанты всеми возможными способами пытаются покинуть территорию Украины.

Об этом сообщает ГУР МО.

Командование 30-й отдельной мотострелковой бригады 2 общевойсковой армии страны-оккупанта скрывает массовые дезертирства и угрожает солдатам расстрелами. Одно из подразделений бригады было задержано при попытке пересечения государственной границы в районе пункта пропуска «Шияне» (Белгородская область) и насильственно возвращено в зону активных боевых действий. Теперь в подразделении обсуждается возможность сдачи в плен защитникам Украины.

ГУР опубликовала список командного состава 30 омсбр 2 общевойсковой армии с рф действующих на Лиманском направлении.