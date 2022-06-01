В Варшаве у посольства Венгрии устроили перфоманс с Орбаном, путиным, кровавым нефтепроводом «Дружба» и «танцами на костях украинцев»

В Варшаве в субботу, 4 июня, у посольства Венгрии организовали перформанс в знак протеста против блокирования Будапештом нефтяных санкций против рф.

Об этом в Facebook сообщила одна из организаторов акции Наталья Панченко.

По ее словам, акцию организовали активисты Euromaidan-Warszawa. Во время перформанса человек в маске премьер-министра Виктора Орбана официально открыл варшавский отрезок нефтепровода «Дружба» и организовал громкое празднование по этому поводу.

«Дружба» – самый кровавый нефтепровод мира. Прямо из трубы лилась украинская кровь. Орбан угощал участников празднования свежей украинской кровью и приглашал всех танцевать на костях украинцев. Участники охотно пили и танцевали под хиты венгерской музыки», - написала Наталья Панченко.

Отмечается, что «специальными гостями этого мероприятия были путин – друг и спонсор Виктора Орбана, и Патриарх Кирилл, которого по требованию премьер-министра Венгрии исключили из 6-го пакета санкций ЕС против россии».

«Цель перформанса было показать на весь мир как мы, украинцы, видим сегодня политику Орбана…В то время как другие государства пытаются помочь Украине выиграть войну против оккупанта Венгрия занимает четко выраженную пророссийскую позицию в этой войне», - добавила Панченко.

Напомним, члены Европейского Союза не могли согласовать запрет на импорт российской нефти из-за Венгрии. Ранее сообщалось, что Венгрия может поддержать внедрение эмбарго на нефть из россии, только если Брюссель предложит решение проблемы, в частности предоставит Венгрии экономическую помощь на сотни миллионов долларов.

Также сообщалось, что Венгрия знала, что россия нападет на Украину, и рассчитывала захватить часть территории. Но в Венгрии это отрицают.