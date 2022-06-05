«У нас гражданские вызовы уменьшились на половину»: Николаевский гравврач рассказал, как работает «скорая» в военное время

Главный врач Коммунального некоммерческого предприятия «Николаевский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Андрей Самойлов рассказал о состоянии службы экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщает «Суспільне».

По словам Самойлова, на сегодняшний день в Николаевской области ежедневно работает 70 бригад экстренной медицинской помощи. Этого количества хватает для выполнения основных функций предоставления экстренной медицинской помощи. За день бригады отрабатывают 250 – 300 вызовов. Также, на территории Николаевской области работает 38 пунктов базирования бригад экстренной медицинской помощи.

«В городе Николаеве находится шесть пунктов базирования, станций или отделений, которые расположены территориально в разных частях города. Каждое общество имеет на базе центральных районных больниц наши арендованные пункты, имеет отдельно определенные места, где находятся бригады, где есть склады с медикаментами, склады с наркотическими препаратами, где есть комнаты отдыха, где есть комнаты хранения материальных ценностей, горюче-смазочных материалов и т.д.», - отметил он.

Из-за того, что из Николаева уехала часть населения, нагрузка на службу скорой помощи снизилась.

«У нас гражданские вызовы уменьшились на половину, то есть если в среднем мы имели до 500 - 600 вызовов в сутки, сейчас мы имеем 250 - 300, что уменьшает нашу нагрузку на гражданское население и позволяет более эффективно работать с военными и гражданскими ранеными. Ситуация стабильная», - сказал Андрей Самойлов.

Как отметил врач, в первые недели вторжения войск рф в Украину, из-за обстрелов вышли из строя семь автомобилей экстренной медицинской помощи,

«В результате минно-взрывных поражений были повреждены три станции экстренной медицинской помощи и семь автомобилей. Сейчас на объектах выполнены те работы, что позволяет нам бесперебойно работать в этом режиме. Автомобили также отремонтированы и выведены на линию, то есть ни один автомобиль, который был обстрелян, не стоит, все работают», - сказал Самойлов.

Относительно кадрового вопроса он добавил, что по состоянию на июнь в центре работают около 1100 сотрудников, а за мирную жизнь полный состав был – 1 200 человек.