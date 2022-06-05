Японец в 83 года стал самым возрастным человеком, который в одиночку пересек Тихий океан

Японец Кеничи Хори в возрасте 83 лет стал самым старым человеком, который один, без остановок преодолел Тихий океан.

Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на The Guardian.

Кеничи Хори покинул Сан-Франциско 27 марта на яхте Suntory Mermaid III. Через два месяца путешествия, 4 июня он прибыл к полуострову Кии в западной Японии. Единственным страхом перед плаванием без заходов в порты был возраст, но мужчина рад, что доказал – это не помеха.

- Не позволяйте своим мечтам оставаться мечтами, имейте цель и работайте над ее достижением, и вас ждет прекрасная жизнь, – рассказал яхтсмен.

В 1962 году, в возрасте 23 лет, работая продавцом запасных частей для автомобилей, он стал первым человеком, который без остановок пересек Тихий океан – тогда он успешно проплыл из Японии в Калифорнию. После того, как он без предупреждения проплыл через мост Золотые Ворота в Сан-Франциско после 94 дней в море без паспорта, его арестовали, но вскоре освободили и за храбрость дали визу.