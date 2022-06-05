В Госспецсвязи призывают жителей Запорожской области не верить фейковым рассылкам, что украинские операторы прекращают работу на оккупированных территориях

В Госспецсвязи заявили, что на номера украинцев одним из операторов была осуществлена фейковая рассылка с сообщением, что якобы СНБО принял решение о прекращении предоставления услуг украинскими операторами в Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

«Эта информация не соответствует действительности и является очередной информационно-психологической операцией россии. Никаких подобных распоряжений СНБО не давал и не мог дать», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что с начала войны украинские власти заняли четкую и понятную позицию – ни в коем случае не ограничивать возможность получения услуг мобильной связи и интернета для граждан Украины, независимо от того, живут они на оккупированных территориях или нет.

«Для государства очень важно, чтобы граждане оставались на связи и имели возможность связаться с родными, вызвать экстренные службы и получать правдивую информацию о ходе войны. Для этого и перед началом российского вторжения, и в первые дни войны Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) при Госспецсвязи предоставил соответствующие разъяснения всем украинским операторам», – добавили в пресс-службе.

Отмечается, что недавно российские оккупанты отключили украинскую связь на Херсонщине и пытались обвинить в этом украинские власти.

«На этот раз врагами была проведена спецоперация по рассылке от номера Ukraine@ лживого сообщения об отключении связи. Цель врагов ясна – лишить граждан возможности получать правдивую информацию, оставив единственным возможным источником российскую пропаганду, оборвать связь с родными, чтобы увеличить панические настроения и обвинить украинские власти в том, что они отказались от своих граждан», - говорится в сообщении.

В Госспецсвязи акцентируют внимание на том, что все регионы являются частью Украины, каждый житель временно оккупированных территорий – такой же наш земляк, как и все остальные. Потому украинцев призывают не верить вражеской пропаганде.

Украинцам напомнили, что если у них нет мобильной связи и интернета, они могут получать достоверную официальную информацию на средних волнах радио (частоты 1278, 1404, 873, 657 кГц) с помощью старых приемников, а также на раскодированных спутниковых каналах по таким параметрам:

- спутник: Hotbird 13;

- частота: 11219 МГц;

- поляризация: H(горизонтальная);

- символьная скорость: 29900;

- Коррекция ошибок: FEC 3/5.

В случае попыток оккупантов подключить сети интернет на захваченных территориях к российским системам, которые находятся под полным контролем спецслужб, украинцам советуют быть максимально осторожными во время общения, а также использовать VPN при входе в сеть.