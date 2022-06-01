Президент Зеленский посетил Запорожскую область – встретился с переселенцами и побывал на передовой

Президент Украины Владимир Зеленский 5 июня провел рабочую поездку в Запорожье.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Глава государства провел совещание и заслушал информацию от начальника Запорожской ОВА Александра Старуха, а также военного командования и руководства Национальной полиции в области.

В Запорожье созданы гуманитарные хабы для приема жителей временно оккупированных территорий и населенных пунктов, где продолжаются боевые действия. Зеленский посетил санаторий-профилакторий, где разместили украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за вооруженной агрессии россии. Глава государства осмотрел лечебные кабинеты, куда они могут обращаться за медицинской помощью, а также жилые помещения. Президент пообщался с переселенцами и поинтересовался у них условиями проживания.

- Понимаю, что все хотят возвратиться домой. И это жилье, каким бы оно ни было удобным, нельзя сравнить с собственным домом. Лучше, чем дома, нет нигде, – сказал Глава государства. - У нас нет сомнений, что мы освободим все временно оккупированные города. Это обязательно будет.

Переселенцы из Мариуполя рассказали о трагических событиях, которые им пришлось пережить из-за российского вторжения. Они обратились к Президенту с просьбой помочь в решении вопроса восстановления утраченных документов и оформления свидетельств о смерти родных. Владимир Зеленский призвал переселенцев приобщаться к разработке механизма, который мог бы упростить процедуру получения таких документов. Президент подчеркнул, что все люди, потерявшие свои дома, должны получить комфортное жилье.

Глава государства подарил маленьким переселенцам, проживающим в профилактории, планшеты. В частности, подарок получил восьмилетний Егор Кравцов, который вел дневник во время пребывания под обстрелами в Мариуполе. Записи мальчика были опубликованы в соцсетях и получили название «Мариупольский дневник». Егор рассказал о бомбардировке города и ранении, полученном в результате обстрелов. Дневник содержит трагические записи о том, как погибла бабушка Егора и как враг уничтожал его родной город.

Также Зеленский посетил передовые позиции украинских военных. Глава государства ознакомился с оперативной обстановкой на переднем крае обороны. Зеленский пообщался с военнослужащими и вручил им награды и ценные подарки.

- Хочу поблагодарить за большое дело, за вашу службу, за то, что защищаете всех нас, наше государство. Спасибо каждому и каждой. Хочу пожелать здоровья вам и поддерживающим вас семьям. Берегите себя! – сказал Президент.

Собравшиеся почтили память погибших защитников минутой молчания.